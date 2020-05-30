Мнение: Фальшивки

30.05.2020, 20:43, Разное

Госдепартамент США опубликовал сообщение о задержании на территории Мальты партии фальшивой ливийской валюты на общую сумму в 1,1 млрд долларов в пересчете по курсу. Фальшивки, по сообщению Госдепа, были изготовлены на Гознаке, Россия.

Удивляться особо нечему – Кремль давно существует в режиме гангстерского картеля, а если учесть присвоение им государственных возможностей, то фальшивомонетничество – это был просто вопрос времени. Строго формально, этот миллиард долларов в ливийских дензнаках – это скромный вклад (понятно, что не единственный) Кремля в чужую гражданскую войну.

Станет ли этот инцидент поводом для очередной порции санкций, сказать сложно. По всей видимости, Кремлю уже без разницы, он действует по принципу "Горит сарай, сгори и хата". Ситуация настолько неблестящая, что одним преступлением больше, одним меньше – значения уже не имеет. По совокупности уже неважно – десять раз тебя повесят за весь букет преступлений или пятнадцать.

Технически на Гознак могут быть наложены международные санкции, что закроет для него достаточно большой перечень внешних заказов – рисковать попасть под американский удар желающих найдется немного. Вроде какой-нибудь Венесуэлы или того же Хафтара, которым тоже терять уже давно нечего.