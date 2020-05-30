Личное: Насильственная вакцинация

30.05.2020, 20:35, Разное

Министерство юстиции вдруг решило, что людей, которые отказываются от обязательной вакцинации, следует штрафовать. Размер штрафа — до 7 тысяч рублей, что является для многих граждан России половиной зарплаты.



Фото: Соцсети

«Административная ответственность возникает только в случаях, когда появляется обязанность проведения этих мер в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле», — успокаивает граждан заместитель главы Минюста Денис Новак.

То есть, штрафовать будут не всех, а только тех, кто попадёт под действие закона о санитарном контроле.

Давайте поговорим об этом насилии над людьми.

Я совершенно не антипрививочница и считаю, что вакцинация от оспы спасла сотни миллионов жизней. Но точно так же для меня очевидно, что прививка от гриппа — затея сомнительная, и даже хуже — поможет она или нет, бабка сказала надвое, зато кто-то знатно пилит бюджетное бабло на производстве этих вакцин.

Вы помните ежегодные пропагандистские рекламные кампании по телевидению о необходимости привиться от гриппа? Так вот это всё — затея попросту отвратительная.

Кто-то получает государственное финансирование на изготовление бесполезной вакцины, а потом, под шумок, всех убеждают привиться.

И деньги попилены, и отчёты на бумагах очень красивые. И платим за этот театр абсурда все мы.

Но люди, как ни странно, умнеют. От гриппа, во всяком случае, прививаться уже не хотят.

Как попилить бабло в такой ситуации? Ну, как мы видим, есть один способ — начать штрафовать за отказ от вакцинации.

Нет, ну конечно, сначала нам скажут, что в санитарном законе будут не все, а только медики, дети, учителя и кассиры в Пятёрочке. Да и вакцина нужная — от коронавируса, но извините, кто-то верит, что вот этим дело закончится?

Или, как предполагаю я, в закон тихонечко начнут вводить всё новые категории граждан, подлежащий прививке — нет, уже не от коронавируса и оспы! — от гриппа!

Я напоминаю, что ещё в 1946 году на Нюрнбергском процессе весь мир осудил любые медицинские эксперименты на людях без их согласия.

Что означает закон о штрафах — разве что-то принципиальное иное, чем зверства доктора Менгеле в Освенциме?

Что будет дальше? Нас на расстрел поведут, если мы откажемся прививаться — впрочем, штраф в 7 тысяч для большинства населения и так означает если не расстрел, то голод в ближайший месяц.

Как вы расцениваете попытку заставить всех нас прививаться под угрозой штрафа? Верите ли в то, что вас не привьют насильно бесполезной вакциной?