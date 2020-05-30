Врач предостерег россиян от работы на даче после самоизоляции

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30.05.2020, 20:30, Разное

Врач Андрей Кабычкин посоветовал россиянам быть аккуратнее с физическими нагрузками после снятия режима самоизоляции. Медик рекомендует не утруждать себя тяжелыми тренировками или работой на даче.

Кабычкин пояснил: из-за длительного карантина мышечный тонус у многих ослаб, и резкий возврат к прежним нагрузкам может привести к травмам. Восстанавливать физическую форму следует постепенно, начиная с ходьбы и дыхательных упражнений. Каждый день необходимо совершать хотя бы десять тысяч шагов, передает радио Sputnik.



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