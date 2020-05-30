Звезда сериала “Мир! Дружба! Жвачка!” Валентина Ляпина поделилась планами на будущее

30.05.2020, 20:30, Разное

Ляпина

начала сниматься

достаточно рано. С детства

Валентина ходила по кастингам, работала в “Ералаше”, была моделью.

По словам артистки, постоянные пробы и съемки совсем

не мешали ей успешно учиться. Наоборот, стимулировали к хорошим результатам.

У

Ляпиной была договоренность с родителями: плохой средний балл – никаких съемок. “А вообще я в этом году на отлично окончила

школу”, – призналась звезда сериала “Мир! Дружба! Жвачка!”.

Ляпина собирается подавать документы в театральный вуз.

Девушка выбрала актерский факультет. Между тем Валентина не

исключает, что с возрастом приоритеты поменяются, она попробует себя

продюсировании и режиссуре.

Артистка призналась, что переходный возраст, на котором

сделан акцент в сериале “Мир! Дружба! Жвачка!”, у нее был в “лайт-версии”. Она

не убегала из дома и не курила. Однако ее отличали импульсивность и

резкость. Артистка часто говорила

лишнее, о чем потом жалела.

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Публикация от ВАЛентина Ляпина (@lyapina_valentina) 18 Май 2020 в 11:11 PDT

Напомним, что действия в сериале “Мир! Дружба! Жвачка!” разворачиваются в России 90-х. Центральный персонаж теленовеллы – 14-летний

Саня Рябинин. Герой страдает из-за преследования хулиганов и с трудом переносит

занятия в музыкальной школе. Мысли подростка занимает девушка по имени Женя.