 

Звезда сериала “Мир! Дружба! Жвачка!” Валентина Ляпина поделилась планами на будущее

30.05.2020, 20:30, Разное

Ляпина
начала сниматься
достаточно рано. С детства
Валентина ходила по кастингам, работала в “Ералаше”, была моделью.

По словам артистки, постоянные пробы и съемки совсем
не мешали ей успешно учиться. Наоборот, стимулировали к хорошим результатам.

У
Ляпиной была договоренность с родителями: плохой средний балл – никаких съемок. “А вообще я в этом году на отлично окончила
школу”, – призналась звезда сериала “Мир! Дружба! Жвачка!”.

Ляпина собирается подавать документы в театральный вуз.
Девушка выбрала актерский факультет. Между тем Валентина не
исключает, что с возрастом приоритеты поменяются, она попробует себя
продюсировании и режиссуре.

Артистка призналась, что переходный возраст, на котором
сделан акцент в сериале “Мир! Дружба! Жвачка!”, у нее был в “лайт-версии”. Она
не убегала из дома и не курила. Однако ее отличали импульсивность и
резкость. Артистка часто говорила
лишнее, о чем потом жалела.

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Публикация от ВАЛентина Ляпина (@lyapina_valentina) 18 Май 2020 в 11:11 PDT

Напомним, что действия в сериале “Мир! Дружба! Жвачка!” разворачиваются в России 90-х. Центральный персонаж теленовеллы – 14-летний
Саня Рябинин. Герой страдает из-за преследования хулиганов и с трудом переносит
занятия в музыкальной школе. Мысли подростка занимает девушка по имени Женя.



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