Реабилитируют ли в России пакт Молотова – Риббентропа?

30.05.2020, 20:30, Новости дня

В России продолжаются дискуссии по поводу внесенного на днях в Госдуму предложения отменить постановление Съезда народных депутатов СССР от 1989 году относительно пакта Молотова — Риббентропа. Нардепы тогда осудили документ. Депутат Госдумы и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предлагает его реабилитировать.

Это не первая подобная попытка. С аналогичной инициативой ранее выступал председатель российской ассоциации историков Второй мировой войны Олег Ржешевский. Но Дума «образца» 2008 года отказалась пересматривать решение съезда народных депутатов. Причем к консенсусу по этому вопросу пришли фракции «Единой России» и коммунистов.

Так называемый пакт Молотова – Риббентропа заключен в августе 1939 года. В секретном протоколе к нему, в частности, разграничивались «сферы влияния» в Польше.

В связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны Европарламент принял резолюцию, в которой возложил ответственность за развязывание невиданной дотоле бойни как на Германию, так и Советский Союз, и осудил нацистский и коммунистический тоталитарные режимы. Кроме того, нынешние российские власти были обвинены в стремлении фальсифицировать исторические факты.

Москва отвергает такую трактовку событий и, в свою очередь, обвиняет в фальсификации тех, кто не согласен с ее позицией. В Сенате США сейчас рассматривается резолюция, осуждающая усилия Кремля по распространению дезинформации об истории Второй мировой войны.

«Идет откровенная волна реабилитации Сталина и сталинизма»

Руководитель Польской программы правозащитного центра Мемориал Александр Гурьянов считает, что никаких оснований для изменения отношения к пакту не произошло и не могло произойти в силу того, что по это поводу давно расставлены все точки над «i». По его мнению, принятое в 1989 году коллегиальное решение было совершенно обоснованным и правильным.

«Сейчас заметна тенденция на возвращение к советской концепции истории, – констатировал он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Идет откровенная волна реабилитации Сталина и сталинизма. Она проявляется во многих событиях, которые происходят в стране, включая недавнее снятие мемориальных досок в память о жертвах сталинского террора в Твери».

В этот тренд вполне укладывается и попытка реабилитации пресловутого пакта, полагает Александр Гурьянов. Вместе с тем он затруднился предсказать, какова будет судьба инициативы депутата: «Возможно, законопроект отклонят хотя бы по чисто формальным основаниям. Все-таки то постановление принимала не Госдума Российской Федерации, а съезд депутатов СССР, другой орган другого государства. А вообще этот шаг следует осудить, как и всю волну реабилитации преступного советского государства».

В то же время правозащитника не удивило, что в защиту пакта и сегодня выступает немало российских историков, облеченных высокими научными степенями: «Известно, что среди них есть значительная доля убежденных сталинистов. Это люди, которые сформировались в государстве, пропитанном коммунистической идеологией».

Увы, сейчас происходит возвращение «темного времени», резюмировал Александр Гурьянов.

«…Все происходящее в Госдуме делается по команде сверху»

Профессор Московского экономического института, доктор философских наук и автор ряда исторических книг Игорь Чубайс назвал предложение лидера партии «Родина» «запредельным безумием». На его взгляд, в депутатской инициативе, как в зеркале, отражается абсолютное игнорирование истории.

«Из нас просто хотят сделать каких-то круглых идиотов, – возмущается он в ходе комментария «Голосу Америки». – Тем не менее, это совсем не похоже на случайное весеннее обострение. У меня такое ощущение, что все происходящее в Госдуме делается по команде сверху. Поэтому если законопроект действительно будет одобрен, значит, российские власти решили продолжить жить в противовес всему остальному миру».

Разбирать по косточкам пакт и все связанные с ним обстоятельства давно нет никакой необходимости, уверен профессор. С его точки зрения, это пустая трата времени, потому что здесь нет неясных пятен. «Пресловутый секретный протокол скрывали от нас 50 лет и уверяли, что его нет, – добавил он. – Потом, наконец, признали, что он есть и что за него стыдно. А теперь заявляют обратное… Так что в данном случае налицо все признаки психического расстройства у государственной системы».

По словам Игоря Чубайса, нормальные люди не могут выступать в поддержку пакта: «Поэтому, возможно, это некий пробный шар, запущенный Кремлем. Инициатива, конечно, вызовет возмущение, и власть может удостовериться, проходит такой номер в стране сегодня или нет, живо ли еще гражданское общество, не до конца ли оно растоптано».

Официальная российская история – просто набор мифов, и властям все время приходится ее переписывать, потому что вся она построена на лжи, заключил профессор.