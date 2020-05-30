 

Трамп захотел прислать войска в Миннеаполис

30.05.2020, 20:30, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что готов направить войска в Миннеаполис, если такой запрос сделают власти региона.

«Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением, если они (власти города) когда-либо захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем послать войска на место очень быстро», – сообщил Трамп, передает РИА «Новости».

Он отметил, что военные должны быть «жесткими, сильными и уважаемыми».

«Эти люди – антифа, плохие радикальные левые, их надо научить, что так поступать нельзя», – высказался американский лидер о демонстрантах.

Также Трамп обратил внимание на инцидент с полицейскими, разбежавшимися из отделения полиции в Миннеаполисе, которое после этого сожгли.

«Я никогда не видел ничего настолько ужасного и глупого в своей жизни. А теперь я вижу, что они пытаются это оправдать», – сказал президент.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после публикации в Сети видео, на котором запечатлено задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что тот якобы расплатился фальшивыми купюрами.

Губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. Отмечается, что подобной мобилизации в стране не проводилось со времен Второй мировой войны.



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