Беспорядки в крупнейших городах США: нацгвардию вызвали на помощь полицейским

30.05.2020, 20:30, Новости дня

Беспорядки охватили крупнейшие американские города. Сначала в Миннеаполисе мирные протесты обернулись волной насилия с разграблением торговых центров и поджогом полицейского участка. Вслед за этим беспорядки произошли в Атланте: погромщики разбили полицейские машины и вход в здание штаб-квартиры телеканала CNN. В Портленде, штата Орегон, протестующие ворвались в полицейское управление, а в Вашингтоне, прямо напротив Белого дома, собрались сотни людей, которые скандировали проклятия в адрес президента Дональда Трампа.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон

Поводом для массовых выступлений стала смерть Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего при задержании полицейскими в Миннеаполисе. Однако ситуация осложняется экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса и стремительным ростом безработицы.

По мере распространения беспорядков по всей стране, местные власти все чаще заявляют, что им может понадобиться помощь национальных гвардейцев или даже военной полиции. Утром в субботу губернатор Джорджии объявил в штате режим чрезвычайного положения, чтобы задействовать Национальную гвардию для подавления вспышки насилия в Атланте. Мэр Портленда Тед Уилер также объявил режим ЧП и ввел в городе комендантский час.

В Атланте участники беспорядков подожгли полицейский автомобиль

В Миннеаполис были введены 500 солдат нацгвардии, однако после очередной бурной ночи, сопровождавшейся пожарами и разграблением магазинов, губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что он собирается задействовать для подавления беспорядков еще 1000 гвардейцев и рассматривает возможность получения федеральной помощи.

Полицейские противостоят участникам беспорядков в Миннеаполисе

Массовые беспорядки также происходили в Ричмонде – столице штата Вирджиния, Далласе, Нью-Йорке, Детройте, Лос-Анджелесе, Окленде и других крупных городах.

Неспокойной выдалась ночь и в центре столицы страны – рядом с Белым домом собралась толпа протестующих, которые скандировали проклятия в адрес действующей администрации. Несколько человек попытались прорваться сквозь барьеры, установленные Секретной службой вдоль Пенсильвания-авеню, бросали бутылки, кирпичи, камни и пиротехнические средства в полицейских.

Толпа собралась в ночь с пятницы на субботу перед Белым домом

В пресс-релизе, выпущенном Секретной службой утром в субботу, говорится, что офицеры арестовали шестерых человек, участвовавших в демонстрациях в парке Лафайет и вдоль Пенсильвания-авеню, недалеко от Белого дома.

Никому из участников беспорядков не удалось преодолеть забор Белого дома, однако множество офицеров и спецагентов Секретной службы получили ранения, говорится в сообщении ведомства.