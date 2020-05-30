 

Что приготовить: идеальный бисквит “Виктория” по рецепту шеф-кондитера Букингемского дворца

30.05.2020, 20:18, Разное

Ингредиенты:

3 яйца
150 г сахарной пудры
150 г несоленого масла
150 г просеянной муки
1/2 ч. л. ванильной эссенции
100 г джема (клубника или малина)

Для крема:

150 г размягченного несоленого масла
220 г сахарной пудры
1/3 стручка ванили или ванильной эссенции

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 градусов.

2. Смажьте маслом две 20-сантиметровые формы для выпечки и выложите сверху пергамент.

3. Взбейте сахарную пудру, ванильную эссенцию и размягченное несоленое масло. В отдельной миске взбейте яйца. Постепенно вмешивайте взбитые яйца в масленую смесь. Просейте муку и также аккуратно начинайте вводить ее в смесь. Распределите смесь по двум формам для выпечки.

4. Поставьте формы на среднюю полку духовки и запекайте примерно 20 минут, пока бисквит не станет золотисто-коричневым. Вставьте зубочистку в бисквит: если она выходит сухой, то корж готов. Достаньте бисквиты из форм и дайте им остынуть.

5. Взбейте сливочное масло с просеянной сахарной пудрой и семенами ванили (или ванильной эссенции).

6. Убедитесь, что оба бисквита полностью остыли. Если это так, то нанесите на один бисквит слой джема. Следом – крем. Аккуратно положите второй бисквит сверху и осторожно прижмите его.

7. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю!

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)27 Май 2020 в 9:14 PDT



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