Что приготовить: идеальный бисквит “Виктория” по рецепту шеф-кондитера Букингемского дворца
30.05.2020, 20:18, Разное
Ингредиенты:
3 яйца
150 г сахарной пудры
150 г несоленого масла
150 г просеянной муки
1/2 ч. л. ванильной эссенции
100 г джема (клубника или малина)
Для крема:
150 г размягченного несоленого масла
220 г сахарной пудры
1/3 стручка ванили или ванильной эссенции
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
2. Смажьте маслом две 20-сантиметровые формы для выпечки и выложите сверху пергамент.
3. Взбейте сахарную пудру, ванильную эссенцию и размягченное несоленое масло. В отдельной миске взбейте яйца. Постепенно вмешивайте взбитые яйца в масленую смесь. Просейте муку и также аккуратно начинайте вводить ее в смесь. Распределите смесь по двум формам для выпечки.
4. Поставьте формы на среднюю полку духовки и запекайте примерно 20 минут, пока бисквит не станет золотисто-коричневым. Вставьте зубочистку в бисквит: если она выходит сухой, то корж готов. Достаньте бисквиты из форм и дайте им остынуть.
5. Взбейте сливочное масло с просеянной сахарной пудрой и семенами ванили (или ванильной эссенции).
6. Убедитесь, что оба бисквита полностью остыли. Если это так, то нанесите на один бисквит слой джема. Следом – крем. Аккуратно положите второй бисквит сверху и осторожно прижмите его.
7. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю!
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