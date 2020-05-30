 

Новый антирекорд. Рейтинг доверия Путину упал до 25% – соцопрос

30.05.2020, 20:16, Новости дня

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину упал до минимального показателя. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией “Левада-центр”.

Отвечая на вопрос: “Назовите пять-шесть политиков, которым вы больше всего доверяете?”, 25% опрошенных назвали фамилию Путина. В апреле 2020 года 28% респондентов упомянули президента, отвечая на тот же вопрос. При этом в ноябре 2017-го уровень доверия Путину составлял 59%.

Несмотря на снижение рейтинга, Путин остается на первом месте по этому показателю среди российских политиков. На втором месте находится министр обороны Сергей Шойгу (14%, на 1% больше, чем месяц назад), на третьем – премьер-министр Михаил Мишустин (11%). Оппозиционер Алексей Навальный пользуется доверием 4% россиян.

Никому не доверяют 16% респондентов, затруднились ответить 33%.

Больше всего Путину доверяют женщины старше 55 лет, пенсионеры, руководители и сотрудники бюджетных организаций, информирует “Левада-центр”.

“Молодые люди, еще несколько лет бывшие самыми явными сторонниками президента, сегодня высказывают явное несогласие или неприятие его политического курса, хотя интенсивность выражения этого негативизма очень слабая (у них самый большой показатель абсентеизма), – заявили социологи.

Опрос проведен 22–24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России. Методом телефонных интервью опрошены 1623 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Согласно данным опроса “Левада-центра”, результаты которого были обнародованы 6 мая, деятельность Путина на посту главы государства одобряют 59% россиян. Это самый низкий показатель одобрения деятельности Путина за 20 лет.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Портал Life запустил многочасовой марафон «Наша Победа»

27.03 / США отменили совместные военные учения с Филиппинами

02.05 / Во Львовской области пограничники ранили водителя, который пытался на них наехать – ГПСУ

25.05 / В Башкортостане суд лишил прав мать 7-летнего ребенка-маугли

26.05 / Владимир Путин назначил Парад Победы в Москве на 24 июня

22.04 / Песков назвал чушью публикации о разговоре Путина и бен Сальмана на повышенных тонах

28.05 / Врач объяснила, как уберечься от коронавируса в парикмахерских

29.05 / Доктор Комаровский указал на частую ошибку при мытье рук

13.04 / Штормы на юго-востоке США унесли жизни шести человек

10.05 / Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска