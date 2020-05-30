На Урале нашли затушивших вечный огонь подростков

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30.05.2020, 20:16, Новости дня

В Свердловской области установлены подростки, затушившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле из бутылки, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних по горячим следам установили подозреваемых подростков, которые потушили накануне Вечный огонь. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. На установление личностей юных вандалов были ориентированы наряды полиции», – отметил Горелых, передает РИА «Новости».

Правоохранители патрулировали близлежащие районы и скверы, первого подростка удалось опознать по приметам.

«Установить личность «партнера» установленного юноши было делом техники для сыщиков. Тушителями огня на мемориале оказались два семиклассника из местной школы. Одному из них 13, а второму – 14 лет. Один из юношей воспитывается в неполной семье, матерью. В эти минуты обоих злоумышленников доставили в полицию и будут опрашивать в присутствии законных представителей», – отметил представитель ведомства.

Подростков, скорее всего, поставят на профилактический учет в ПДН, а родителей привлекут к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что у мемориала Вечный огонь в городе Белая Церковь под Киевом две девушки устроили пикник и пожарили сосиски.



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