Медведев предупредил США о последствиях выхода из ДОН
30.05.2020, 20:08, Новости дня
Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) вызовет серьезные последствия, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия», – написал Медведев во «ВКонтакте».
Он отметил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным и постоянными членами СБ обсуждался вопрос выработки окончательной позиции в связи с выходом США из ДОН, а также ситуация вокруг Договора СНВ-3.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет