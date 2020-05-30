 

Медведев предупредил США о последствиях выхода из ДОН

30.05.2020, 20:08, Новости дня

Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) вызовет серьезные последствия, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Позиция Белого дома в отношении этих документов ведет к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьезные последствия», – написал Медведев во «ВКонтакте».

Он отметил, что на совещании с президентом Владимиром Путиным и постоянными членами СБ обсуждался вопрос выработки окончательной позиции в связи с выходом США из ДОН, а также ситуация вокруг Договора СНВ-3.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США по ДОН.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / В Госдуме допустили объединение еще трех российских регионов

10.04 / Площадь пожара в колонии города Ангарска Иркутской области составила 30 тысяч кв. метров

22.04 / Врач рассказал о лечении Заворотнюк новым американским препаратом

21.04 / В больницы Кубани в рамках нацпроекта поступило новое оборудование

20.04 / Премьер Польши Моравецкий – без предложений от ЕС Украина и Белоруссия уйдут к России

01.04 / Старейший на Земле мужчина живет в Великобритании

27.04 / Посольство КНДР в РФ выступило с заявлением о Ким Чен Ыне

17.04 / Рост «внутренних» случаев заражения коронавирусом начался в Новосибирской области

25.04 / Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео

26.04 / В мире: Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска