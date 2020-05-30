Ликвидированные в Ингушетии боевики планировали теракты
30.05.2020, 20:08, Новости дня
Уничтоженные в городе Сунжа в Ингушетии боевики намеревались совершить теракты, заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
«По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики», – сообщили в НАК, передает ТАСС.
Боевиков блокировали в хозяйственной постройке на окраине города.
«Засевшим в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы», – пояснили в центре.
На месте боя нашли оружие, боеприпасы к нему, самодельное взрывное устройство. Осмотр места продолжается. Пострадавших среди правоохранителей и гражданских нет.
Оперативный штаб Ингушетии сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) был отменен после ликвидации боевиков, передает РИА «Новости».
В субботу оперативный штаб Ингушетии сообщил, что в Сунже введен режим контртеррористической операции, оцеплены несколько улиц. Позднее стало известно, что в зоне боестолкновения разгорелся пожар. Через некоторое время СМИ сообщили, что в ходе операции двух боевиков ликвидировали.
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