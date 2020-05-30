Пока что IKEA откроет только три российских магазина

30.05.2020, 20:06, Новости дня

Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в РФ лишь три магазина, и все они в Москве. По сообщению компании, на будущей неделе заработают IKEA Теплый Стан, магазин на Ходынском Поле и дизайн-студия IKEA Ботанический Сад.

Чтобы обеспечить социальную дистанцию в связи с опасностью заражения коронавирусом, число покупателей в торговых залах будет ограничено. Для выполнения санитарных требований компания внедрила систему подсчета посетителей. Она позволит отследить количество одновременно находящихся в магазине людей в режиме реального времени. Если людей будет много, сотрудники будут просить покупателей подождать своей очереди перед входом.

Кроме того, посетители в обязательном порядке должны будут носить в торговых залах маски и перчатки. IKEA также просит людей отдать предпочтение бесконтактной оплате. Для оформления рассрочки или посещения дизайн-студии нужно будет предварительно записаться через сайт, пишет РИА Новости.

Другие магазины IKEA в столице, а также в российских регионах пока останутся закрытыми. В настоящее время в РФ действуют 14 комплексов, один магазин городского формата и пять дизайн-студий IKEA.