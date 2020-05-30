НАК сообщил подробности операции в Сунже

30.05.2020, 20:06, Новости дня

В Сунже (Ингушетия) в ходе контртеррористической операции (КТО) силовики ликвидировали двух боевиков, сообщает Национальный антитеррористических комитет (НАК).

Личности бандитов установлены, известно, что они собирались совершить ряд терактов в Ингушетии: на месте найдены оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство, передает "Интерфакс".

В субботу органы госбезопасности получили информацию, что на окраине города в одной из хозпостроек засели боевики. Им предложили сдаться. Бандиты открыли огонь, в результате перестрелки двое из них были нейтрализованы.

Потерь среди гражданских и правоохранителей нет. Режим КТО в республике отменен, передает РИА Новости.