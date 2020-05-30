 

“Голубь-шпион” был оправдан и отпущен, но домой не вернулся

30.05.2020, 20:06, Новости дня

Индийские следователи признали невиновным голубя с цифровым кодом на лапе и выпустили его на волю приблизительно в том же месте, где он был пойман.

Подозрительная птица прилетела в страну из соседнего Пакистана. Его изловила бдительная женщина, заметив повязку с шифром на лапе.

Ранее в индийских СМИ публиковались сообщения, что исламские террористы используют почтовых голубей, чтобы обмениваться информацией. Поэтому полиция посадила задержанного в отдельную клетку и отнеслась к цифровому коду всерьез. Опознал в заключенном своего питомца пакистанец Хабибулла. Он развернул в сети акцию по спасению голубя, клялся в его законопослушности, уверял, что шифр вовсе не шифр, а номер его телефона. В итоге голубя отпустили, но до дома он пока не долетел, передает ТАСС.

Конфликт Индии и Пакистана вновь обострился из-за решения Нью-Дели упразднить штаты Джамму и Кашмир и создать на их месте две союзные территории с меньшими правами. Пакистан, претендующий на Кашмир, осудил такое решение. Нью-Дели обвинил Пакистан в поддержке террористов.

 



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