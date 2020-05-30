Мнение: О почти нескрываемой катастрофе с коронавирусом в России

30.05.2020, 19:49, Разное

Если судить по официальным отчётам, эпидемия CoVID-19 в России вышла не такой страшной, как пугали. Счёт заболевшим не пошёл на миллионы. Умирают совсем не тысячи в день, а десятки или в худшем случае чуть более 200 человек. За пределами обеих столиц показатели заболеваемости вообще крохотные. Совсем не Италия, не Бразилия и тем более – не #США.

А тут ещё недокарантинные меры начали отменять #регионы, да и в Москве разрешили прогулки в масках. То есть, всё настолько хорошо, что даже не верится.

И совершенно правильно не верится. Потому что на самом деле реальная ситуация… ожидаемо совсем не такая, как в радужных рапортах наверх.

Вот пишет человек, лично столкнувшийся с оборотной стороной эпидемии нового #коронавирус­а.

Что у меня нового?

Новые пациенты, без ковида, тяжёлые и не очень. Но оказавшиеся за скобками: их диагнозы «не в тренде». А значит, шанс на получение доступной медицинской помощи призрачен. Это пожилые больные, выписанные в тяжёлом состоянии на руки беспомощным родственникам – после недавних операций (перелом шейки бедра, удаление опухолей и т.д.), с пролежнями, с некупированной болью, с невыполнимыми в домашних условиях рекомендациями по лечению. Каждый день мы ищем пути решения в ручном режиме. Больных всё больше. Они пишут и звонят. С диабетом, гипотиреозом, обострениями хронических заболеваний, с неподобранной терапией. Потому что некому подбирать её. Клиники, где вчера их спасали, перепрофилированы. Врачи мобилизованы на борьбу с CoVID-19. Кардиологи, нефрологи, эндокринологи, хирурги, гинекологи…

Мне звонят и пишут беременные, которым не проводят положенные скрининги, не выполняют ОГТТ, не корректируют АД при гестозе. Пишут и звонят растерянные врачи: то в одном, то в другом «чистом» стационаре вспышки ковид-инфекции. Непонятно, что делать с больными, можно ли продолжать намеченное лечение, делать запланированные операции.

Не знаю, будет ли статистика, позволяющая оценить, сколько жизней сожрала и сожрёт ещё эта эпидемия у «нековидных» больных. Господа организаторы здравоохранения, не создаётся ли у вас впечатление, что эта война убивает тех, кто остался без помощи за «линией фронта»?

Можно, конечно, это всё проигнорировать. Мол, человек из «Доктора Лизы», значит, не наш. Значит, всё врёт. Или раздувает, как минимум. Преувеличивает, в общем.

Но вот ещё свидетельства.

Понимая весь размах эпидемии, обязан сказать и вот о чём. Удары приходятся по лечащим другие недуги и ими страдающим. Об этом пишут отовсюду врачи и пациенты. Эта тема масштабная, затрагивающая тысячи, если не миллионы судеб. Закрытие многопрофильных больниц. Повсеместно. Практически отказ заниматься пациентами, у которых диагноз не CoVID-19.

Ужасно, когда люди с другими диагнозами, тоже экстренными, в поисках спасения объезжают по пять больниц, и безрезультатно. Особенно беда очевидна на примере подмосковного города Видное.

Там буквально до последнего времени работала Видновская районная клиническая больница (ВРКБ) — многопрофильное лечебное учреждение. Теперь всех врачей (их около 120) скопом и даже без оформления бумаг записывают в инфекционисты. В итоге «нековидные» больные оказались наедине с кошмаром.

Вот одно из писем: «В отделении гнойной хирургии развернулась настоящая трагедия: врачей заставляли выписывать пациентов, которым показаны экстренные хирургические вмешательства, внутривенные вливания, тщательный уход и полная неподвижность. Без медицинской помощи больных ждёт сепсис, то есть заражение крови. Состояние врачей, которых вынудили выписать пациентов на мучительную смерть, тоже можно представить. И всё это из-за невежественного решения чиновников».

Тоже преувеличение? Увы, подобных примеров сейчас десятки в соцсетях. И это лишь верхушка айсберга.

Да, всё перечисленное – #Москва и Подмосковье, а также Питер и Ленобласть в основном. Но ведь и в других регионах ситуация похожа. Многопрофильные больницы аврально переделаны в инфекционные, на это выделены и освоены ресурсы и #финансы, всё остальное – задвинуто. Со всеми вытекающими…

Московский мэр Сергей Собянин, правда, пообещал возврат к плановым госпитализациям. Но очевидно, что вернуть медицину в нековидное русло так же непросто, как и перепрофилировать её на #коронавирус. Особенно в регионах России.

Так сколько жизней уже унесла и ещё унесёт эта эпидемия так, что смерти их не войдут в статистику по CoVID-19? И кто из недавних рьяных оптимизаторов медицины российской за это ответит?