В Магас прибыл борт с медицинским оборудованием из Москвы

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30.05.2020, 19:48, Новости дня

Самолет с оборудованием для борьбы с коронавирусом приземлился в Магасе, на борту находится несколько десятков тонн груза, в том числе аппараты неинвазивной вентиляции легких, кислородные концентраторы, тепловизоры, экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, очки и медикаменты.

Медицинская помощь направлена в Ингушетию и ряд других субъектов страны властями Москвы по указанию президента Владимира Путина, сообщается на сайте региона.

Это уже второй специальный борт, прибывший на этой неделе в республику: ранее лекарственные препараты различного спектра действия привезла с собой группа столичных медиков, прилетевших для оказания методической и практической поддержки местным врачам, занятым в лечении пациентов с COVID-19.

Команда, которая состоит из шести квалифицированных врачей, проведет в Ингушетии около двух недель. В программе пребывания – работа в лечебных организациях региона, оценка мощности и потенциала системы здравоохранения и на ее основе при необходимости корректировка схемы госпитализации, распределения резерва медперсонала и оснащения.

«Несмотря на то, что у нас имеется в достаточном количестве медицинский персонал, оснащение медучреждений и лекарственные препараты, необходимые для борьбы с коронавирусом, мы крайне благодарны за дополнительную поддержку. Также мы очень ценим отклик и готовность коллег из Москвы делиться успешным опытом, который они накопили в столичных учреждениях здравоохранения, с медработниками республики», – отметили в минздраве региона.

Напомним, поручение об оказании помощи субъектам, находящимся в сложной эпидемиологической ситуации, было дано Владимиром Путиным 27 мая во время встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, где положение дел пока остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте. С учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения я бы попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы и направить в те из них, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников», – сказал глава государства.



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