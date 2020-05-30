Мнение: Союз против «Спейс Икс», Африканская зона свободной торговли и волна банкротств в США

30.05.2020, 19:40, Разное

1. По западным соцсетям гуляет картинка с российской ракетой-носителем «Союз» на стартовой площадке в самый разгар метели. Подписи к ней явно бросают вызов американской частной космонавтике: «Как тебе такое, Илон Маск?», «Space X: “Мы не можем сделать запуск из-за плохой погоды”. Союз: …»:

https://www.reddit.com/r/russia/comments/gs065u/как_тебе_такое_илон_маск/

https://9gag.com/gag/aAe14BZ

В комментариях на 9gag одни пользователи перечисляют преимущества российских ракет над американскими, а другие пишут, что для России, наверное, это хорошая погода.

2. Африка собирается объединяться в свой африканский аналог Евросоюза. Если бы не коронавирус, Африканская зона свободной торговли могла бы быть запущена уже начиная с 1 июля:

https://lenta.ru/news/2020/05/27/zone/

Беднейший континент мира — Африка — собрался пойти по стопам Европы и создать самую крупную зону свободной торговли. По мнению экономистов, это поможет преодолеть последствия глобального кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, и необходимо для выживания национальных экономик, пишет CNBC.

Проект Африканской зоны свободной торговли (AfCFTA) задумывался независимо от коронавируса и должен был быть реализован 1 июля 2020 года, однако его старт пришлось отложить. Тем не менее, участники не отказываются от идеи и пока говорят лишь о ее переносе.

Ожидается, что AfCFTA станет крупнейшей зоной свободной торговли в мире. Население 54 стран-участниц составит 1,3 миллиарда человек, а совокупный ВВП — 3,4 триллиона долларов, что превосходит показатели Евросоюза и Транстихоокеанского партнерства (ТТП), из которого в 2017 году вышли США.

Переговоры о создании AfCFTA были непростыми и длились несколько лет, однако в итоге всем участникам удалось прийти к согласию.

Соглашение о зоне свободной торговли уже подписали все африканские страны, кроме Эритреи:

https://en.wikipedia.org/wiki/African_Continental_Free_Trade_Area

Как думаете, коллеги, получится у африканцев в итоге выстроить свой Афросоюз, подобно тому как на основе зон свободной торговли были созданы Европейский и Евразийский союзы? Поможет ли это Чёрному континенту выбраться наконец из бедности?

3. Прогнозы о «волне банкротств» в Соеднённых Штатах оправдываются. Триллионы долларов, которые ФРС сейчас впрыскивает в американскую экономику, не помогают:

https://lenta.ru/news/2020/05/28/bankruptcy/

США накрыла мощнейшая волна банкротств со времен Великой рецессии 2009 года. Об этом пишет Bloomebrg.

По данным агентства, только в мае 2020 года на банкротство подали 27 компаний с невыполненными обязательствами на 50 миллионов долларов. Среди них одна из крупнейших американских сетей универмагов, производитель одежды и обуви с более чем столетней историей J.C. Penney. Для сравнения, в мае 2009 года таких банкротств было 29.

В целом, за первые пять месяцев 2020 года на банкротство в США подали 98 компаний с обязательствами свыше 50 миллионов долларов. При этом 11 лет назад таких компаний к июню было 142.