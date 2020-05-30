Шамана Габышева признали опасным для себя и окружающих

30.05.2020, 19:40, Разное

Комиссия Якутского республиканского психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева опасным для себя и окружающих. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, Габышев накануне подал заявление о выписке, но на него в учреждении никак не отреагировали. Прянишникову главврач диспансера Олег Припузов пояснил, что в связи с решением комиссии планируется подать иск о принудительной госпитализации шамана.

При этом Габышев находится в интернате с 12 мая. Прянишников отметил, иск о принудительной госпитализации должен был быть подан в течение 48 часов после помещения шамана в учреждение, но этого не произошло. Как уточнил координатор «Правозащиты Открытки», в диспансере это объясняют тем, что Габышев находился в учреждении якобы по добровольному согласию.

При этом 12 мая к Габышеву приезжали силовики. Прянишников напомнил, что его забрали под предлогом того, что он якобы контактировал с зараженными коронавирусом, однако и у шамана, и у его родственников тесты на инфекцию отрицательные. Помимо этого, на территории Якутии нет обсерваторов в психоневрологических диспансерах.

В приемном отделении, по словам Прянишникова, Габышева сначала не приняли. «Он вышел на улицу, его встретили двое людей в штатском, посадили в автомобиль и 25 минут держали в гражданском автомобиле. <…> После этого он был помещен в диспансер», — отметил он. Если заявление шамана о выписке не удовлетворят до 1 июня, то координатор «Правозащиты Открытки» вместе с ним намерены обратиться в Следственный комитет. Иск из-за госпитализации Габышева уже подан, его рассмотрят 3 июня.

Габышев в прошлом году дважды отправлялся в пеший поход в Москву для проведения обряда «изгнания Владимира Путина». В сентябре его задержали в Бурятии и завели против него дело о призывах к экстремизмуб в рамках которого обвинений так и не предъявили. После задержания во время второй попытки дойти до Москвы шамана и его сторонников штрафовали за неповиновение полицейским.

Мария Ефимова

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