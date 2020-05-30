Ученый предупредил о новом опасном вирусе

30.05.2020, 19:30, Новости дня

В мире может появиться новый опасный зоонозный вирус – из числа тех, которые передаются от животного к человеку, распространение может произойти от обычных куриц, сообщил американский исследователь Майкл Грегер.

Новый вирус может распространить обычная курица, мясо которой употребляют повсеместно на планете, сообщил ученый, пишет Daily Mail.

Организм человека становится уязвимым к вирусам из-за условий, в которых выращивают кур, поскольку в животноводстве не соблюдается гигиена и используются различные химикаты, отметил Грегер.

Новый штамм птичьего гриппа H5N1 появился в 1997 году, первым зараженным стал ребенок в Гонконге, он скончался от острой дыхательной и органной недостаточности.

Эксперт-инфекционист профессор Майкл Остерхольм считает, что H5N1 похож на эпидемию испанки, которая разразилась в 1918 году, и может стать столь же смертоносным.

В ВОЗ ранее сравнивали пики заболеваний коронавируса и испанки, отметив, что COVID-19 также может сильно обостриться в следующем году.