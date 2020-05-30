 

Пушков объяснил, почему Меркель решила не ехать на G7

30.05.2020, 19:30, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки на саммит G7 из-за «Северного потока – 2», полагает сенатор Алексей Пушков.

«Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия – она идет в Германии на спад, а острые разногласия с [президентом США Дональдом] Трампом, в том числе по «Северному потоку – 2». Трамп, говорят, очень недоволен. Но, даже если Меркель в итоге не поедет, «Большая шестерка» – тоже неплохо», – отметил Пушков в Twitter.

Напомним, Меркель отказалась принимать участие в июньском очном саммите лидеров G7 в Вашингтоне.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «Северный поток – 2» поссорил Трапма с Меркель.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Американская биржа решила ужесточить правила для китайских компаний

31.03 / Москвичей освободили от платы за капремонт

23.05 / Убийство семи человек в Житомирской области. Подозреваемый заявил, что это была самооборона

14.05 / Война в Сирии для США лишь часть антироссийской политики?

16.05 / Вашингтон собрался частично возобновить финансирование ВОЗ

25.04 / Орешкин назвал три ключевые особенности коронакризиса

24.04 / Генпрокуратура потребовала заблокировать видео с фейком о выплате компенсаций НДС

27.05 / Венедиктова – САП: Приведите яркие примеры судебных приговоров, за которые вам не стыдно

26.04 / Меркель – во главе Совета ЕС Германия займётся укреплением экономической закалки и сплочённости Европы

29.05 / Создан алгоритм FLDR, который быстрее и эффективнее существующих моделей генерирует случайные числа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска