Умница и рукодельница: Ксения Алферова впервые записала видеоролик совместно с дочерью

30.05.2020, 19:30, Разное

Ксения Алферова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала вместе с 13-летней дочерью Евдокией игрушку антистресс. Наследница актрисы с помощью родителей открыла свое дело.

Дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева занимается изготовлением слаймов. Чтобы помочь Евдокии, звездная мама решила протестировать результаты ее творчества, и показать поклонникам. Актриса поделилась, что все начиналось как хобби, но сейчас дочка самостоятельно зарабатывает себе на учебу. Наследница создала собственный рецепт и дизайны, и с учителем математики посчитала себестоимость одного слайма. Алферова записывала видеоролик вместе с дочерью, однако в кадре она так и не появилась. Актриса решила не показывать ее поклонникам. На записи лишь можно было услышать голос Евдокии и увидеть ее руки. Наследница подсказывала маме, как проводить обзор, исправляя совершенные артисткой ошибки.

Поклонники в комментариях оценили успехи звездной наследницы. За время публикации видеоролик посмотрели более 27 тысяч пользователей. Многие из них подумали сначала, что актриса показывает десерт, а не слайм. Фолловеры похвалили Евдокию, назвав ее умницей, рукодельницей и скромной девочкой.