 

Умница и рукодельница: Ксения Алферова впервые записала видеоролик совместно с дочерью

30.05.2020, 19:30, Разное

Ксения Алферова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала вместе с 13-летней дочерью Евдокией игрушку антистресс. Наследница актрисы с помощью родителей открыла свое дело.
Дочь Ксении Алферовой и Егора Бероева занимается изготовлением слаймов. Чтобы помочь Евдокии, звездная мама решила протестировать результаты ее творчества, и показать поклонникам. Актриса поделилась, что все начиналось как хобби, но сейчас дочка самостоятельно зарабатывает себе на учебу. Наследница создала собственный рецепт и дизайны, и с учителем математики посчитала себестоимость одного слайма. Алферова записывала видеоролик вместе с дочерью, однако в кадре она так и не появилась. Актриса решила не показывать ее поклонникам. На записи лишь можно было услышать голос Евдокии и увидеть ее руки. Наследница подсказывала маме, как проводить обзор, исправляя совершенные артисткой ошибки.

Поклонники в комментариях оценили успехи звездной наследницы. За время публикации видеоролик посмотрели более 27 тысяч пользователей. Многие из них подумали сначала, что актриса показывает десерт, а не слайм. Фолловеры похвалили Евдокию, назвав ее умницей, рукодельницей и скромной девочкой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Шок: к Киркорову обратились от имени мертвого Хворостовского

23.04 / Ученые назвали защищающие от деменции продукты

26.03 / Эксперты развенчали мифы о зачатии

23.05 / Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой

24.04 / Учёные назвали наиболее эффективные методы борьбы с коронавирусом

05.05 / Филипп Киркоров вместе с семьей сдал тест на коронавирус

13.04 / Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении с мая добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки

23.04 / Заболеваемость COVID-19 может быть в десятки раз выше официальной статистики – американские ученые

01.04 / Звезда сериала “Дневники вампира” и “Блондинки в законе” Мэттью Дэвис впервые стал отцом

23.04 / Оксана Самойлова заявила, что находится на грани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска