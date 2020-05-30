Запуск первого пилотируемого космического корабля в США отменили

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30.05.2020, 19:15, Разное

В США отменили первый в стране запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Аппарат был разработан компанией
SpaceX, принадлежащей знаменитому предпринимателю Илону Маску.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Решение о переносе запуска было принято за 17 минут до старта. Астронавты уже разместились в корабле, а ракету-носитель заправили топливом. Вторая попытка отправить Crew Dragon в космос запланирована на 30 мая.



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