Запуск первого пилотируемого космического корабля в США отменили

30.05.2020, 19:15, Разное

В США отменили первый в стране запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Аппарат был разработан компанией

SpaceX, принадлежащей знаменитому предпринимателю Илону Маску.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Решение о переносе запуска было принято за 17 минут до старта. Астронавты уже разместились в корабле, а ракету-носитель заправили топливом. Вторая попытка отправить Crew Dragon в космос запланирована на 30 мая.