Четвертый прототип ракеты Маска для полетов на Марс взорвался во время испытаний

30.05.2020, 19:13, Новости дня

Прототип ракеты «Старшип» компании Илона Маска SpaceX в четвертый раз взорвался во время испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась на канале NASASpaceflight в ютьюбе.

Взрыв произошел во время огневых испытаний двигателя ракеты спустя две минуты после его запуска. Ракета была полностью уничтожена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки.

Это было четвертое огневое испытание этого прототипа, сообщает Techcrunch, результаты предыдущих неизвестны. Ранее SpaceX потеряла во время тестов три других пробных версии ракеты.

SpaceX разрабатывает «Старшип» для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более 100 тонн.

Вечером в субботу на космодроме на мысе Канаверал во Флориде запланирован старт другой ракеты SpaceX – ракеты-носителя «Фалькон 9» с космическим кораблем «Крю Дрэгон». Корабль должен доставить двух астронавтов на международную космическую станцию. Предыдущий старт был отменен из-за неподходящей погоды.