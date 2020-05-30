 

США приветствуют изъятие Мальтой партии ливийской валюты, напечатанной в России

30.05.2020, 19:13, Новости дня

Соединенные Штаты приветствуют действия правительства Мальты, которое объявило об изъятии контрафактной ливийской валюты в эквиваленте 1,1 млрд долларов, напечатанной акционерным обществом «Гознак» – российской государственной компанией – по заказу «нелегальной параллельной организации». Об этом говорится в сообщении, опубликованном Госдепартаментом.

Центробанк Ливии, расположенный в Триполи, является единственным законным центральным банком Ливии. Приток контрафактной ливийской валюты, которую по заказу оппозиционных сил печатают в России, усугубил экономические проблемы страны, подчеркнули в Госдепартаменте.

Как рассказывал в интервью местному телеканалу глава Центрального банка Ливии, Россия печатает динары для одной из сторон, участвующих в гражданской войне, правительства в Тобруке, с 2016 года. Параллельное правительство контролируется генералом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, в военной поддержке которого регулярно обвиняют Россию.

«Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих пагубных и дестабилизирующих действий в Ливии», – добавили в Госдепартаменте.

Мальта в прошлом уже перехватывала напечатанные в России динары для незаконного правительства Ливии в Тобруке.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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