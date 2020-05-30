“Отличное соотношение цены и качества”: У производителя PlayStation 5 прокомментировали “ценовую политику”

30.05.2020, 19:09, Разное

Недавно исполнительный директор SIE Джим Райан в интервью одному из зарубежных изданий прокомментировал вопрос стоимости игровой консоли нового поколения PlayStation 5, презентация которой анонсирована на 4 июня. По словам руководителя, соотношение качества и цены продукта порадует пользователей.

Стоит отметить, что прямого ответа на вопрос от том, сколько будет стоить ожидаемая многими приставка, Джим Райан так и не дал. При этом он заверил, что PlayStation 5 предложит геймерам “отличное соотношение цены и качества”, добавив, что ценой, по его мнению, является целая совокупность самых различных факторов.

Комментируя столь расплывчатое резюме, исполнительный директор, в первую очередь, акцентировал внимание на обширности библиотеки игр, качестве игровых продуктов, а также высоких технических возможностях самой консоли. “Цена необязательно должна быть низкой”, – упомянул Райан.