Американо-украинские морские учения решили проводить бесконтактно

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30.05.2020, 19:08, Новости дня

Международные учения Sea Breeze-2020 решено проводить бесконтактно из-за коронавируса, в ходе маневров планируется проводить морскую и авиационную фазы, сообщило командование ВМС Украины.

«В этом году в целях соблюдения мер безопасности обучение будет проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно, основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное», – сообщило командование в соцсетях, передает РИА «Новости».

В учениях задействуют силы «около 10 стран», в том числе будут привлечены корабли постоянной группы НАТО.

С 26 по 29 мая в Одессе прошла заключительная часть по планированию американо-украинских учений Sea Breeze-2020, добавили в ведомстве.

В 2020 году на Украине были запланированы украинско-американские учения Rapid Trident-2020 и Sea Breeze-2020, украинско-молдавские маневры «Юг-2020», украинско-румынские учения Riverain-2020 и украинско-британские Warrior Watcher-2020.



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