Мнение: Опасные фотографии польско-немецкой дружбы

30.05.2020, 19:05, Разное

ЦРУшная помоймка "Радио Свободная Европа" жалуется, что Facebook удаляет раскрашенные фотографии тесной дружбы нацистов и поляков перед началом второй мировой войны.

Одна из ведущих в мире колористов исторических фотографий опасается, что Facebook и Instagram, после нескольких приостановок ее аккаунтов, заблокируют её навсегда. Российская фотоколористка Ольга Ширнина подготовила для своих более чем 45 000 подписчиков в социальных сетях новую потрясающую работу, но не хочет выкладывать эти фотографии в Facebook и Instagram, потому что, как она сказала RFE/RL: «Меня точно снова [приостановят]"

An image colorized by Olga Shirnina that was finished on May 26. The photo shows a wreath-laying ceremony in Warsaw in 1939, several months before Nazi Germany invaded Poland. This is one of three images Shirnina says would almost certainly result in a suspension of her account if she were to post it to Facebook.

Фотография, раскрашенная Ольгой Ширниной, законченная 26 мая. На фотографии показана церемония возложения венков в Варшаве в 1939 году, за несколько месяцев до того, как нацистская Германия вторглась в Польшу. Это одно из трех изображений, которые, по словам Ширниной, почти наверняка приведут к приостановке ее аккаунта, если она опубликует ее в Facebook.

От переводчика: Уважаемые читатели, если у кого-либо из вас будет такая возможность, отправьте эту фотографию полякам, пусть полюбуются )))

Эта раскрашенная фотография была удалена из Facebooka в 2019 году. На ней Гиммлер встречается с послом Германии в Польше.

http://perevodika.ru/articles/1209379.html – цинк

Фото в цвете просто отличное. Отправлять можно не только полякам.