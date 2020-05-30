Бывшая возлюбленная принца Гарри Крессида Бонас о страхе неудач, отложенной свадьбе и актерской карьере

30.05.2020, 19:04, Разное

В начале июня на австралийских стриминг-сервисах начнут транслировать мини–сериал “Убийство на ферме “Уайтхаус”, одну из главных ролей в котором исполнила Крессида Бонас. По этому случаю актриса ответила на несколько вопросов сиднейскому The Daily Telegraph.

Я много работаю, очень много. Я люблю то, что делаю, и надеюсь, что моя новая роль покажет людям, на что я способна, и я смогу продолжить свой актерский путь. Мне надоело быть заложницей статуса it-girl,

– рассказывает Бонас.

Не смог журналист издания избежать вопросов про ее бывшие отношения с принцем Гарри и многое ли изменилось в ее жизни с тех пор.

Я стала увереннее в себе и научилась не обращать внимания на всякие мелочи. Я также знаю, что этот опыт дал мне возможность понять, в чем мое предназначение, что я по-настоящему хочу и не хочу делать.

Крессида БонасПо словам Крессиды, стать собой ей помогло преодоление собственных страхов. Она смогла продолжить движение к мечте – работе в кино – только после того, как стала духовно свободной.

Страх неудачи, страх быть отверженным, страх сделать все неправильно, страх, что никогда не сможешь быть идеальным… Все это вставало на моем пути множество раз, мешало преодолевать различные ситуации,

– отвечает Крессида, объясняя, что ее жизнь в качестве члена королевской семьи была бы полна переживаний.

Инициатором разрыва отношений с принцем Гарри выступила как раз Крессида – она мечтала о карьере актрисы и не хотела жить по королевскому протоколу. Сейчас Крессида помолвлена – с августа 2019 года. Ее избранником стал агент по недвижимости Гарри Уэнтворт-Стэнли. Свадьба должна была состояться этим летом, но торжество пришлось отменить из-за пандемии:

Да, к сожалению, свадьбу пришлось перенести. Не знаю, каким будет наш следующий шаг, но свадьбу нужно было отложить.

Крессида Бонас и принц Гарри

Напомним, отношения принца Гарри и Крессиды Бонас продлились около двух лет. В 2012 году их познакомила сестра Гарри, принцесса Евгения, которая очень дружна с Крессидой. Поначалу пара не давала никаких комментариев о своих отношениях и довольно редко появлялась на публике. Но после того, как их начали чаще видеть в публичных местах и они стали вместе ездить отдыхать, поползли слухи о грядущей помолвке. Расставание пары произошло весной 2014 года.

Крессида Бонас с принцессой Евгенией