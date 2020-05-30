Суд избрал меру пресечения для трех участников конфликта в Броварах

30.05.2020, 19:00, Новости дня

Суд в Броварах Киевской области избрал меру пресечения для трех человек, задержанных в связи с перестрелкой 29 мая. Об этом 30 мая проинформировало Министерство внутренних дел Украины.

“По состоянию на 16.30 суд избрал меру пресечения трем фигурантам – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога”, – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что меру пресечения избирают для 21 подозреваемого. Следствие просит для них арест без права на залог.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”. По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.

Общее число задержанных лиц, участвовавших в перестрелке, достигло 28, вычислили также еще 39 человек, отметили в полиции.