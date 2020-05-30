Четвертый прототип звездолета Starship взорвался на испытаниях. Видео
30.05.2020, 19:00, Новости дня
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Видео: NASASpaceflight / YouTube
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30.05.2020, 19:00, Новости дня
видео
Видео: NASASpaceflight / YouTube
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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