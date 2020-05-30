 

Четвертый прототип звездолета Starship взорвался на испытаниях. Видео

30.05.2020, 19:00, Новости дня

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Видео: NASASpaceflight / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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