 

Американские ученые: Появилась опасность новой эпидемии среди животных

30.05.2020, 18:53, Разное

Ученые из Калифорнийского университета (США) рассказали об увеличении опасности новой эпидемии, которая может появиться вследствие таяния ледников. По словам исследователей, речь идет о смертельном вирусе, грозящем бедой для млекопитающих северных широт.
Как сообщают американские ученые, эпидемию может вызвать вирус PDV, следствием заражения которым являются заболевания нервной системы, проявления лихорадки и затрудненного дыхания. Такие болезни патоген вызывает у ластоногих северных морей. Выявлен он был еще около 30 лет назад, став причиной гибели более 20 тысяч морских котиков и трех сотен серых тюленей. Затем, в 2004 году, вирус проявил свое губительное действие на Аляске – его обнаружили у северных морских выдр. Полтора десятка лет специалисты проводили профильное исследование. В итоге они сделали вывод, что распространение PDV стало возможным вследствие активного таяния льда в Арктике, спровоцировавшего контакты между субарктическими и арктическими тюленями. Таким образом, вирус проник в северную часть Тихого океана.

По мнению ученых, причиной возможной эпидемии может стать увеличение взаимных контактов морских млекопитающих разных широт, при которых животным приходится сталкиваться с вирусами, против которых у них попросту отсутствует необходимый иммунитет. “Потеря морского льда заставляет морских диких животных искать и добывать пищу в новых местах обитания. Устранение этого физического барьера создает для них новые пути движения, и, соответственно, возрастают риски заразиться опасными вирусами”, – резюмировали эксперты.



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