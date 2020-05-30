 

Ученые: Переболевшие COVID-19 пациенты больше подвержены смертности после операций

30.05.2020, 18:53, Разное

Зарубежные исследователи провели аналитическое исследование, выявившее еще одну опасность заражения коронавирусом нового типа. По словам исследователей, пациентам, переболевшим COVID-19, придется всю жизнь боятся операций – наличие инфицирования SARS-CoV-2 повышает риск летального исхода после хирургических вмешательств.
В ходе исследования был проведен анализ данных 1128 пациентов, переболевших COVID-19, которые лечились в 235 больницах в разных уголках Земного шара. Итоги научной работы продемонстрировали, что показатель общей 30-дневной смертности после операций составил 23,8%, что намного превышает традиционный. Также сообщается, что гендерный баланс имеет существенный уклон в сторону мужской части населения – 28,4% у мужчин против 18,2% у женщин. Что же касается возрастных корреляций, то показатель смертности у лиц старше 70 лет составил 33,7%, а у людей, не достигших 70-летнего возраста – 13,9%.

“Обычно мы ожидаем, что смертность пациентов, перенесших незначительные и плановые операции, будет ниже 1%, но наше исследование показывает, что у пациентов с SARS-CoV-2 эти показатели намного выше как при незначительных операциях (16,3%), так и при плановых операция (18,9%)”, – рассказал один из авторов исследования Анил Бхангу. Об этом сообщает интернет-издание Ferra.ru.



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