Академик Зверев рассказал об опасности поспешной массовой вакцинации против коронавируса

30.05.2020, 18:53, Разное

Академик Виталий Зверев в рамках онлайн-собрания научного совета РАН высказался о перспективах лечения и профилактики COVID-19 в России. В частности, ученый пояснил об опасностях, к которым может привести поспешная массовая вакцинация населения против коронавируса.

Комментируя процесс создания вакцины от SARS-CoV-2 в РФ, ученый заявил о двух приоритетных направлениях при проверках препарата – эффективности и безопасности. По его мнению, все лекарственные средства такого направления должны быть проверены по указанным направлениям максимально тщательно, так как, в противном случае, они могут попросту не принести пользы или даже нанести вред организму людей. В качестве негативных примеров Зверев упомянул о неудачах, произошедших в свое время при создании вакцин против ротавируса и лихорадки Денге. Он призвал коллег “не торопиться”, а ближайшим временем создания профилактического лекарства не видит даже конец текущего года. “Меня пугают заявления о том, что мы в сентябре можем начать массовую вакцинопрофилактику”, – высказал свою обеспокоенность академик РАН.

Также Виталий Зверев изложил свое мнение и о методах разработки вакцины. По его мнению, ориентация большинства разработчиков на S1 белок является не вполне правильным вариантом, так как первично внимание должно быть уделено внутреннему белку коронавируса, содержащему ряд антигенных детерминантов. Как полагает ученый, эти составляющие должны активировать необходимый для противостояния SARS-CoV-2 комбинированный иммунный ответ. “Без активации правильного врожденного иммунного ответа мы никогда не получим правильный приобретенный иммунный ответ”, – резюмировал свой подход эксперт. Об этом сообщает интернет-издание Kp.ru.