 

Турция дозаправила американские бомбардировщики над Черным морем

30.05.2020, 18:53, Новости дня

Самолеты минобороны Турции дозаправили стратегические бомбардировщики США B-1B в ходе их полета над Черным морем, сообщило турецкое военное ведомство.

«В рамках военного сотрудничества между союзными странами два американских самолета B-1, летевших над Черным морем, получили поддержку во время полета нашими самолетами-заправщиками», – сообщило Минобороны Турции, передает РИА «Новости».

Напомним, для сопровождения двух стратегических американских бомбардировщиков были подняты российские истребители Су-27 и Су-30. После приближения истребителей «американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы России», сообщали в российском военном ведомстве.



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