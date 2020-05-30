 

Митрополит Иларион отреагировал на украинскую “магическую практику”

30.05.2020, 18:50, Новости дня

Магической практикой назвали в Московской патриархии так называемое онлайн-причастие в раскольнической "Православной церкви Украины". Комментируя этот "ритуал", глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заметил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", что это ярко иллюстрирует то, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры.

Ранее один из представителей ПЦУ начал "причащать" прихожан по интернету, призвав во время этого действия ставить перед экранами компьютеров и телефонов хлеб и вино. По его мнению, после чтения молитв они станут "святыми дарами"​​​. Назвав происходящее "раскольничьими сборищами", Иларион сравнил такие действия с телевизионными сеансами "целителей" типа Кашпировского или Чумака.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / В Бундестаге объяснили, почему РФ не приглашена в Берлин на 75-летие окончания войны

10.04 / Мурашко: Система здравоохранения РФ испытывает стресс по числу аппаратов ИВЛ

20.05 / Зеленский рассказал о просьбе Кучмы исключить его из Контактной группы

27.03 / Число заразившихся коронавирусом в России превысило тысячу человек. Восемь пациентов – в реанимации

07.05 / Сенат США утвердил кандидатуру директора центра по контрразведке

01.05 / FAZ – по совету президента — для «защиты» от коронавируса американцы травят себя бытовой химией

14.05 / Рада одобрила запрет российских сайтов. Разумков заявил, что это не компетенция парламента

27.04 / В Сеуле прокомментировали слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

19.04 / В Ростове-на-Дону ужесточают правила передвижения по городу

21.05 / Комитет Сената США хочет получить информацию о работе сына Байдена в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска