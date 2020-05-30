Митрополит Иларион отреагировал на украинскую “магическую практику”

30.05.2020, 18:50, Новости дня

Магической практикой назвали в Московской патриархии так называемое онлайн-причастие в раскольнической "Православной церкви Украины". Комментируя этот "ритуал", глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заметил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", что это ярко иллюстрирует то, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры.

Ранее один из представителей ПЦУ начал "причащать" прихожан по интернету, призвав во время этого действия ставить перед экранами компьютеров и телефонов хлеб и вино. По его мнению, после чтения молитв они станут "святыми дарами"​​​. Назвав происходящее "раскольничьими сборищами", Иларион сравнил такие действия с телевизионными сеансами "целителей" типа Кашпировского или Чумака.