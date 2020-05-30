Фальшивкой оказалась не отпечатанная в России валюта, а американские заявления

30.05.2020, 18:50, Новости дня

МИД РФ прокомментировал официальное заявление Госдепартамента США о конфискованной мальтийскими властями партии якобы "фальшивых" ливийских динаров. Партия, эквивалентная 1,1 миллиарда долларов США, была изготовлена российским АО "Госзнак" для восточноливийского правительства.

Контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО "Госзнак" и главой Центрального банка Ливии, утвержденного парламентом Ливии, отметили на Смоленской площади. Ливийская сторона произвела необходимую предоплату, теперь "Гознак" в рамках исполнения своих обязательств по контракту направил груз с напечатанными ливийскими банкнотами в адрес ЦБ Ливии в городе Тобруке.

"При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики", — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В условиях фактического двоевластия в Ливии сейчас действуют два Центральных банка, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. Один из них находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Ф Фаизом Сарраджем. Другой Центральный банк расположен в городе Бенгази, его глава был также назначен всенародно избранным ливийским парламентом и, соответственно, обладает необходимой международной легитимностью.

Таким образом, констатируют в МИД, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления. В ведомстве также напомнили, что РФ выступает за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога.

Прокомментировали задержание партии ливийских банкнот и в "Гознаке", отметив наличие у Центрального Банка Ливии двух филиалов, расположенных соответственно в Триполи и Тобруке.

"Контракт, в рамках которого изготовлена обсуждаемая партия банкнот, был заключен АО "Гознак" с Центральным Банком Ливии, расположенным в Тобруке", — сообщили в организации.

Образцы банкнот, изготовленных в рамках обсуждаемой поставки, были утверждены представителями ЦБ Ливии, поэтому применение термина "фальшивый" по отношению к этим банкнотам является необоснованным и неправомерным, подчеркивают в "Гознаке". Контейнеры с принадлежащими ЦБ Ливии банкнотами таможня Мальты в нарушение норм международного права задержала еще в сентябре 2019 года.

Несколько месяцев мальтийские таможенные органы не давали никаких разъяснений по поводу задержания партии банкнот, подчеркнули в организации, и лишь в мае 2020 года "отреагировали заявлением, содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО "Гознак" и Центрального Банка Ливии". По всем прочим вопросам относительно обсуждаемой партии банкнот "Гознак" рекомендует обращаться к их эмитенту — в Центральный Банк Ливии в Тобруке.

Цель подобных информационных кампаний — попытаться заместить в сознании миллионов людей то, кто именно является источником зла и причиной бедствий, которые переживает сегодня ливийский народ, говорит первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Источник этих бедствий хорошо известен, сообщил он РИА Новости: США взломали государственность Ливии, физически уничтожили ливийское руководство во главе с Муаммаром Каддафи, и все, что происходило тогда в Ливии, безусловно, носило характер откровенного преступления международного свойства и циничного вмешательства в дела независимого свободного государства.

По словам депутата, позиция нашей страны хорошо известна: РФ имеет отношения и с Триполи, и с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, делая это, исходя из соображений достижения мира, гражданского согласия и выхода Ливии из нынешнего кризиса.

При этом, говорит Новиков, со стороны США "постепенно и постоянно" нагнеталась антироссийская риторика, а вся история с ливийскими банкнотами "очень напоминает хорошо проработанную спецоперацию", заказчик которой хорошо известен.