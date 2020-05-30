 

«Гознак» заявил о нарушении международного права при задержании Мальтой ливийских банкнот

30.05.2020, 18:48, Новости дня

Задержание в Мальте банкнот, изготовленных «Гознаком» для ЦБ Ливии в Торбуке, происходило с нарушением норм международного права, заявили в пресс-службе компании.

«Как известно, Центральный Банк Ливии имеет два филиала, расположенных соответственно в городах Триполи и Тобрук. Контракт, в рамках которого изготовлена обсуждаемая партия банкнот, был заключен АО «Гознак» с Центральным Банком Ливии, расположенным в Тобруке», – пояснили в «Гознаке», передает РИА «Новости».

Заказ банкнот одобрил совет директоров ЦБ Ливии в 2015 году, право на заключение подобных контрактов в 2016 году было закреплено решением Правительством национального согласия (Триполи).

«Несмотря на все разногласия сторон, это решение не отменено и действует по настоящее время. Соответствующий контракт с нашей компанией был подписан лицом, наделенным для этого всеми необходимыми полномочиями», – добавили в Гознаке.

Задержание в сентябре 2019 года таможней Мальты контейнеров с банкнотами проходило в нарушение норм международного права, отметили в компании. «Гознак» и заказчик пытались добиться объяснений от Мальты, но мальтийская таможня отреагировала только в 2020 году заявлением, «содержание которого существенно искажает фактические обстоятельства взаимоотношений АО «Гознак» и Центрального Банка Ливии», указали в компании.

Задержанные банкноты являются модификацией серии предыдущих банкнот, они визуально отличаются. Образцы банкнот были утверждены представителями ЦБ Ливии в установленном порядке, потому термин «фальшивый» по отношению к ним неприменим.

Экспертная комиссия по вопросам Ливии при СБ ООН не нашла нарушений санкций в поставке этих денег.

«Поставка обсуждаемого тиража была предметом рассмотрения в рамках Экспертной комиссии по вопросам Ливии при совете безопасности ООН, которая не нашла нарушений санкций в отношении этой страны в соответствии с резолюцией ООН № 2259 (2019), что, в свою очередь, было отражено в отчете Экспертной комиссии в декабре 2019 года», – подчеркнули в «Гознаке».

Напомним, Госдеп США сообщил, что правительство Мальты изъяло партию якобы «контрафактной» ливийской валюты на сумму 1,1 млрд долларов, динары напечатал «российский Гознак».

МИД РФ в ответ назвал фальшивыми заявления США.



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