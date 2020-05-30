В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
30.05.2020, 18:48, Новости дня
Во время контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии уничтожены два боевика, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Ликвидированы двое боевиков. Операция завершена», – сказал собеседник ТАСС.
Официального подтверждения этим данным пока нет.
В субботу оперативный штаб Ингушетии сообщил, что в Сунже введен режим контртеррористической операции, оцеплены несколько улиц. Позднее стало известно, что в зоне боестолкновения разгорелся пожар.
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