 

В Ингушетии ликвидировали двух боевиков

30.05.2020, 18:48, Новости дня

Во время контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии уничтожены два боевика, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ликвидированы двое боевиков. Операция завершена», – сказал собеседник ТАСС.

Официального подтверждения этим данным пока нет.

В субботу оперативный штаб Ингушетии сообщил, что в Сунже введен режим контртеррористической операции, оцеплены несколько улиц. Позднее стало известно, что в зоне боестолкновения разгорелся пожар.



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