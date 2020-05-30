В ингушском городе Сунжа проводится контртеррористическая операция

30.05.2020, 18:46, Новости дня

В ингушском городе Сунжа введен режим контртеррористической операции, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

“Принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа”, – отметили в штабе.

“Интерфакс” со ссылкой на источник сообщает, что произошло столкновение силовиков с вооруженной группой: “Сопротивление боевиков подавлено, силовики осматривают территорию постройки, в которой они укрывались”.

В пятницу вечером в поселке Сурхахи Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка между членами влиятельной религиозной организации. “По предварительным данным, между жителями ингушского села Сурхахи произошла ссора на религиозной почве, некоторые решили выйти из клана баталхаджинцев. Это вызвало возмущение у других членов, ссора переросла в конфликт с применением оружия”, – рассказал “Интерфаксу” источник, знакомый с ситуацией.

В результате перестрелки несколько человек получили ранения, их госпитализировали. Обстоятельства инцидента расследуются, идет розыск стрелявших.

Баталхаджинцы – религиозное братство в Ингушетии, которое имеет репутацию сплоченной группы, готовой отстаивать свои интересы, используя при этом и действующие законы, и обычаи ингушей, и другие методы. Точное количество приверженцев данного братства неизвестно, но считается, что около пяти тысяч мужчин в республике входят в него.