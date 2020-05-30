Медики назвали опасные сочетания продуктов и лекарственных препаратов

30.05.2020, 18:19, Разное

Питание человека может влиять на то, как организм усваивает медикаменты и их эффективность. Медики назвали сочетания продуктов и лекарственных препаратов, которые не только нежелательно, но и могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Содержащиеся в пище микроэлементы способны уменьшать или увеличивать действие лекарств, отмечают специалисты. Молоко имеет такой же эффект – оно снижает влияние антибиотиков, поскольку образует комплекс кальция с активными компонентами препарата.

В числе опасных сочетаний оказался зеленый чай и бета-блокаторы. Это связано с тем, что активные вещества напитка мешают действию препаратов. Чай и данные лекарства необходимо потреблять с перерывом в четыре часа. Нежелательно принимать антибиотики и пить колу, черный чай в одно время. Из-за сочетания продуктов с кофеином и лекарств от бронхита, астмы, которые содержат теофиллин, может появляться тремор, учащаться сердцебиение.

Опасно употреблять ягоды годжи и принимать антикоагулянты, поскольку в результате активной работы препаратов может появиться кровотечение. Не стоит сочетать антидепрессанты и белковую пищу. Это чревато возникновением высокого кровяного давления.

Врачи не рекомендуют вместе принимать лекарственные средства и богатые клетчаткой продукты. Пользы для организма не будет и от потребления грейпфрутового сока и препаратов, снижающих холестерин, давление.



С осторожностью следует относиться к употреблению чеснока и приему антикоагулянтов. Действие лекарства усиливается и ослабляет свертывание крови. Богатые на витамин К овощи препятствуют действию средств, разжижающих кровь. Если есть фасоль, горох, шпинат и принимать такие препараты, то пользы от их приема будет мало, – объяснили эксперты.