 

Медики назвали опасные сочетания продуктов и лекарственных препаратов

30.05.2020, 18:19, Разное

Питание человека может влиять на то, как организм усваивает медикаменты и их эффективность. Медики назвали сочетания продуктов и лекарственных препаратов, которые не только нежелательно, но и могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.
Содержащиеся в пище микроэлементы способны уменьшать или увеличивать действие лекарств, отмечают специалисты. Молоко имеет такой же эффект – оно снижает влияние антибиотиков, поскольку образует комплекс кальция с активными компонентами препарата.

В числе опасных сочетаний оказался зеленый чай и бета-блокаторы. Это связано с тем, что активные вещества напитка мешают действию препаратов. Чай и данные лекарства необходимо потреблять с перерывом в четыре часа. Нежелательно принимать антибиотики и пить колу, черный чай в одно время. Из-за сочетания продуктов с кофеином и лекарств от бронхита, астмы, которые содержат теофиллин, может появляться тремор, учащаться сердцебиение.

Опасно употреблять ягоды годжи и принимать антикоагулянты, поскольку в результате активной работы препаратов может появиться кровотечение. Не стоит сочетать антидепрессанты и белковую пищу. Это чревато возникновением высокого кровяного давления.

Врачи не рекомендуют вместе принимать лекарственные средства и богатые клетчаткой продукты. Пользы для организма не будет и от потребления грейпфрутового сока и препаратов, снижающих холестерин, давление.

С осторожностью следует относиться к употреблению чеснока и приему антикоагулянтов. Действие лекарства усиливается и ослабляет свертывание крови. Богатые на витамин К овощи препятствуют действию средств, разжижающих кровь. Если есть фасоль, горох, шпинат и принимать такие препараты, то пользы от их приема будет мало, – объяснили эксперты.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / В условиях эпидемии: что делать, если дома кто-то заболел

30.05 / Голикова оценила скорость распространения коронавируса в России

13.05 / На юге Петербурга женщина попала под поезд

30.03 / Мнение: Удар дьявола

26.05 / Мнение: Фантомная боль Японии

03.05 / Выпуск “БесогонТВ” Михалкова про чипирование людей со скандалом сняли с эфира

02.04 / Инсайдер: Кодовые названия Huawei P40 подобраны из мультфильма

30.03 / Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

10.04 / Мнение: Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру

19.05 / Скандалы: Сергей Аксенов уел всех устриц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска