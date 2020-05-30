В американском штате впервые со времен ВОВ объявили полную мобилизацию Нацгвардии

30.05.2020, 18:16, Новости дня

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Вчера мы начали мобилизацию дополнительных сил», – сообщил глава Нацгвардии США в штате Джон Дженсен, передает ТАСС. По его словам, Уолз издал указ о полной мобилизации сил Нацгвардии, это происходит впервые со времен Второй мировой войны.

«Я поручаю (генерал-майору) Дженсону полностью мобилизовать Национальную гвардию. Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты», – сказал Уолз, передает РИА «Новости».

Протесты и беспорядки в американских городах начались после публикации в Сети видео, на котором запечатлено задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что тот якобы расплатился фальшивыми купюрами.

Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. После этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей.