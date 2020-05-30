Во Владимир приехали врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом

30.05.2020, 18:16, Новости дня

Во Владимир приехали московские врачи, которые будут делиться опытом по борьбе с коронавирусом с местными специалистами.

Всего в бригаде шесть специалистов – заместитель главного врача, врач инфекционист, врач анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезист, врач рентгенолог, а также врач пульмонолог, передает «Губерния».

С собой московские специалисты привезли во Владимир медикаменты для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, президент Владимир Путин поручил мэру Москвы помочь регионам – направить опытных в борьбе с Covid-19 столичных медиков в регионы, которые нуждаются в поддержке. Среди них есть и Владимирская область.