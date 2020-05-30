 

Друг певицы Софьи Таюрской из группы Little Big рассказал о её прошлом

30.05.2020, 18:09, Разное

Певец Сергей Карельский, являющийся другом солистки группы Little Big Софьи Таюрской, недавно дал интервью одному из отечественных изданий. В нём музыкант пояснил немало интересных фактов о прошлом ныне суперзнаменитой певицы.
Как рассказал интернет-изданию MK.ru Сергей Карельский, Софья Таюрская, родившаяся в многодетной семье, уже в раннем возрасте переехала из Иркутска в Архангельскую область. Большую часть своего детства и юности будущая звезда прожила в небольшом городке Новодвинске, население которого не насчитывает и 50-ти тысяч человек. Несмотря на провинциальный статус населенного пункта, в поселке имеется достаточно хороший культурный центр, где и начала свои первые творческие шаги исполнительница. В этом заведении она занималась уроками вокала. К слову, именно в центре Таюрская и познакомилась с местным певцом Карельским. Начав свою музыкальную карьеру в Новодвинске, впоследствии певица стала ездить с гастролями по всей Архангельской области. Перебравшись в итоге в Петербург, она не забывает свой родной город, регулярно посещает его и относится к “альма-матер” с большой благодарностью и уважением.

Отвечая на предположение журналиста о некоторой “надменности” исполнительницы, собеседник издания заверил, что такая характеристика является лишь частью артистического имиджа. “Соня – очень весёлый, жизнерадостный, добрый и талантливый человек”, – так описал Карельский подругу.

Вспоминая о юных творческих годах солистки Little Big, её друг сообщил, что в те годы она, подобно большинству провинциальных артистов, занималась перепевками популярных в то время шлягеров. Однако уже тогда в ней были видны большие таланты – как в области вокала, так и в артистических способностях. Сергей Карелин уверен, что успех Софьи Таюрской и её группы как победителей национального отбора на “Евровидение” является неслучайным и демонстрирует высокий потенциал – как всего коллектива, так и его солистки. “Я желаю ей творческих успехов, терпения и много сил, ведь судьба артиста ох, как нелегка!” – резюмировал свои откровения музыкант.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Скандалы: Зиявудина Магомедова атакуют даже под следствием

26.03 / “Штамп в паспорте особо ничего не значил”: Настя Каменских рассказала о страсти с Потапом

21.05 / “На кону большие деньги”: Кожевникова объяснила происхождение коронавируса заговором

18.05 / Мнение: Письмо: “Мужчине важно находиться в мужском эгрегоре”

27.03 / Фильм «14+» набрал на YouTube более 100 млн просмотров

14.05 / Телеведущая Оксана Пушкина заболела коронавирусом после посещения ветеранов

19.05 / «Моя работа – сделать Сирию трясиной для русских»

07.05 / “В современном мире – это атавизм”: Татьяна Брухунова объяснила, почему отказалась носить обручальное кольцо

29.05 / Не конец истории: Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения и грозит еще один тюремный срок

29.05 / Александр Овечкин и Настасия Шубская поделились новыми фото новорожденного сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска