Друг певицы Софьи Таюрской из группы Little Big рассказал о её прошлом

30.05.2020, 18:09, Разное

Певец Сергей Карельский, являющийся другом солистки группы Little Big Софьи Таюрской, недавно дал интервью одному из отечественных изданий. В нём музыкант пояснил немало интересных фактов о прошлом ныне суперзнаменитой певицы.

Как рассказал интернет-изданию MK.ru Сергей Карельский, Софья Таюрская, родившаяся в многодетной семье, уже в раннем возрасте переехала из Иркутска в Архангельскую область. Большую часть своего детства и юности будущая звезда прожила в небольшом городке Новодвинске, население которого не насчитывает и 50-ти тысяч человек. Несмотря на провинциальный статус населенного пункта, в поселке имеется достаточно хороший культурный центр, где и начала свои первые творческие шаги исполнительница. В этом заведении она занималась уроками вокала. К слову, именно в центре Таюрская и познакомилась с местным певцом Карельским. Начав свою музыкальную карьеру в Новодвинске, впоследствии певица стала ездить с гастролями по всей Архангельской области. Перебравшись в итоге в Петербург, она не забывает свой родной город, регулярно посещает его и относится к “альма-матер” с большой благодарностью и уважением.



Отвечая на предположение журналиста о некоторой “надменности” исполнительницы, собеседник издания заверил, что такая характеристика является лишь частью артистического имиджа. “Соня – очень весёлый, жизнерадостный, добрый и талантливый человек”, – так описал Карельский подругу.



Вспоминая о юных творческих годах солистки Little Big, её друг сообщил, что в те годы она, подобно большинству провинциальных артистов, занималась перепевками популярных в то время шлягеров. Однако уже тогда в ней были видны большие таланты – как в области вокала, так и в артистических способностях. Сергей Карелин уверен, что успех Софьи Таюрской и её группы как победителей национального отбора на “Евровидение” является неслучайным и демонстрирует высокий потенциал – как всего коллектива, так и его солистки. “Я желаю ей творческих успехов, терпения и много сил, ведь судьба артиста ох, как нелегка!” – резюмировал свои откровения музыкант.