 

«Красивая в любом образе»: Екатерина Климова продемонстрировала эффектное перевоплощение

30.05.2020, 18:09, Разное

Екатерина Климова приняла участие в одном из популярных челленджей. Актриса на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала забавный видеоролик, в котором показала свое перевоплощение.
Екатерина Климова продемонстрировала образ домохозяйки в шелковом топе, одетом на голое тело, очках и с ободком на волосах. Знаменитость принялась мыть зеркало с помощью тряпки и моющего средства. После нескольких взмахов руки она увидела в отражении женщину-вамп, а еще позже – даму с веером. Екатерину Климову настолько поразило зрелище, что она даже уронила моющее средство. Подписчики были в восторге от прекрасной актерской игры любимой артистки.

За время публикации видеоролик посмотрели более 96 тысяч пользователей сети. «Здорово! Смешно!», «Красивая в любом образе», – восхищались поклонники. Многие фолловеры похвалили 42-летнюю артистку за ее прекрасную физическую форму, в которой знаменитость пребывает после рождения 4 детей.



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