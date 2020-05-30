 

В Италии захотели учредить праздник в благодарность России

30.05.2020, 17:48, Новости дня

Президент итальянской общественной организации «Помогите нам спасти детей» Эннио Бордато сообщил о предложении учредить День российско-итальянской солидарности, чтобы отблагодарить Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

Соответствующее письмо организация направила главам парламентских групп обеих палат парламента и мэрам городов, где помогали российские врачи, сказал Бордато, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ и Италия не одно десятилетие помогали друг другу.

«Русские моряки первыми пришли на помощь населению Мессины после сильнейшего землетрясения в 1908 году, можно вспомнить эпохальную операцию по спасению итальянского экипажа дирижабля «Италия» Умберто Нобиле, потерпевшего крушение в Арктике, восстановление памятников в Аквиле за счет финансовой поддержки РФ, а также помощь Венеции после наводнения прошлом году. И вот в марте РФ в самые трагические для Италии дни в связи с пандемией опять направила помощь», – рассказал Бордато.

Он отметил, что организация выступила с инициативой, которая будет способствовать «дальнейшему развитию братского диалога между Россией и Италией».

В 2004 году организация «Помогите нам спасти детей» оказала помощь детям Беслана после теракта. Также организация помогает населению на востоке Украины, где происходят военные действия.

Российские военные провели дезинфекцию и санитарную обработку в пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо – в городах Вилла-д’Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д’Альме и Дзоньо.



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