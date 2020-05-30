Криштиану Роналду и Лионель Месси вновь не самые высокооплачиваемые спортсмены: кто новый фаворит

30.05.2020, 17:45, Разное

Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси регулярно входят в топ-3 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В 2017 году Криштиану возглавлял рейтинг Forbes, а Лионель был на третьем месте. В 2018-м Лионель поднялся на вторую позицию, а Криштиану спустился на третью. В прошлом году Месси возгласил рейтинг, а Роналду занял вторую строчку. В 2020-м Криштиану не сдал своих позиций, а вот Лионель стал серебряным призером рейтинга.

Золото в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов года получил швейцарский теннисист Роджер Федерер. За последние 12 месяцев он заработал 106,3 миллиона долларов – из них 100 миллионов составили спонсорские контракты и лишь 6,3 миллиона спортсмен получил непосредственно на корте.

Роджер Федерер

Федерера можно назвать настоящим дебютантом. Он впервые занимает первую строчку рейтинга с момента публикации первого списка в 1990 году.

В десятку также вошли баскетболисты Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант, гольфист Тайгер Вудс и игроки в американский футбол Кирк Казинс и Карсон Венц.

Россиян в сотне самых высокооплачиваемых спортсменов мира нет.

Лионель Месси с супругой и детьми