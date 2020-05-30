Кравчук: Из всех президентов самый несчастный – Янукович

30.05.2020, 17:43, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман назвал четвертого президента Виктора Януковича несчастным политиком.

“Он по-своему, наверное, счастливый в своей личной жизни, но в политической жизни он несчастный… Он мог бы быть еще лучше премьер-министром – Янукович. Если бы над ним был контроль постоянный. Его отпускать нельзя было. Он слишком понимал широко, всеобъемлюще, бесконтрольно свои полномочия. А премьера можно было бы остановить. Верховная Рада, сам президент и так дальше. А президента – уже трудно. Поэтому избираться президентом ему не надо было. Не знаю сколько, но он бы какую-то пользу Украине принес. И до такого плачевного состояния… Он бы был в Украине. Да, с него могли бы что-то спрашивать, анализировать, но убегать бы ему не пришлось… Несчастный… Наверное, нет самого несчастного. Думаю, что наиболее несчастный в данном случае Янукович”, – отметил Кравчук, отвечая на вопрос Бацман.

Он добавил, что у него самого нет властных амбиций.

“Мне кажется, я счастливый президент. Во-первых, все попытки опорочить меня… Я же ходил в прокуратуру, в следственные органы при Леониде Даниловиче [Кучме], меня пытались обвинить… Я не знаю, я не хочу об этом говорить. Это очень сложный период был. Меня вызывали – я ходил. Пытались найти хатынку в Канаде, где-то еще что-то – чего только ни хотели… Все это исчезло, как с белых яблонь дым. И сейчас я очень свободно себя чувствую. Я могу говорить свободно о себе, о семье, о других президентах, о своих коллегах, не оскорбляя их”, – сказал первый президент Украины.

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Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

24 января 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube