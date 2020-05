В SpaceX и NASA оценили вероятность отмены сегодняшнего запуска астронавтов на корабле Crew Dragon

30.05.2020, 17:43, Новости дня

Уверенности в том, что корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту сегодня отправится к Международной космической станции, нет. Это следует из твита, который 30 мая опубликовал Илон Маск, основатель компании SpaceX, разработавшей корабли и ракету-носитель Falcon 9.

“Возобновляем обратный отсчет, риск отмены [старта] из-за погоды – примерно 50%”, – написал Маск.

Proceeding with countdown today, weather cancellation risk * 50%

— Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2020

С его прогнозом согласился в Twitter глава NASA Джим Брайденстайн. Он отметил, что подготовка к запуску продолжается.

We are moving forward with launch today. Weather challenges remain with a 50% chance of cancellation. #LaunchAmerica

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 30, 2020

Запуском Falcon 9 США возобновляют программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. Впервые в истории человечества люди отправятся в космос на ракете, разработанной частной компанией.

Запуск должен был состояться 27 мая в 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени). На борту космического аппарата находилось два астронавта NASA – Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Решение об отмене приняли за 16 минут до старта. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия на траектории полета.

Следующее окно для запуска Falcon 9 – 30 мая в 15.22 по местному времени (22.22 по Киеву). Сильные грозы в районе космодрома наблюдались вечером 29 мая, по прогнозу, сегодня также ожидаются грозовые явления, но есть тенденция к улучшению погоды.