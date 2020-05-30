 

Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота

30.05.2020, 17:34, Новости дня

Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в РФ из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели. Причиной стал положительный тест на новый коронавирус у одного из пилотов.

Самолет Airbus A320neo летел в Москву без пассажиров, сообщает портал индийского телеканала NDTV. По возвращении экипаж отправили на карантин. В Москву за индийцами отправят другой самолет.

По словам источников в Главном управлении гражданской авиации Индии, будет проведено расследование инцидента. По первым данным, произошедшее выглядит как сбой в установленных процедурах, в рамках которых у всех членов экипажей перед полетами берут тесты на коронавирус. Пилот с положительным результатом теста, конечно, не должен был находиться на борту самолета.

О положительном результате теста пилота на новый коронавирус команде на земле стало известно, когда лайнер уже достиг воздушного пространства Узбекистана, уточняет ТАСС.

По последним данным портала Worldometers, в Индии диагностировано 175957 случаев нового коронавируса. Чуть менее 5 тысяч заболевших скончались.



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